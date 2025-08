Pogba “Unbreakable”: l’ultima avventura dell’ex Juve oltre al calcio

Accordatosi con il Monaco il 28 giugno scorso, Paul Pogba prepara il ritorno in campo dopo il turbolentissimo e fallimentare secondo ciclo alla Juventus, con cui ha rescisso il contratto nel novembre 2024 ponendo fine alla vicenda doping - preceduta a sua volta dall'ennesimo infortunio nonché dalla tentata estorsione subita per cui il fratello Mathias è stato condannato a 3 anni di carcere - che sembrava avere avviato la carriera del centrocampista verso il ritiro. A 32 anni, il campione del mondo nel 2018 ripartirà dalla Ligue 1, disputando così il suo primo campionato francese in carriera. Nel mentre, l'ex bianconero porta avanti la sua attività imprenditoriale. Approfittando delle esclusive vetrine monegasche, Pogba lancia la propria collezione di gioelli battezzata "Unbreakable", ovvero "indistruttibile". Un nome che vuole riflettere la ritrovata condizione del giocatore dopo le difficoltà affrontate negli ultimi anni. Stando a quanto riportato da l'Equipe, la collezione, realizzata insieme alla designer Elke Berr, sarà esposta in uno showroom inaugurato in collaborazione con il brand Monte-Carlo Diamonds. Queste le parole della moglie del giocatore: "Abbiamo attraversato momenti molto difficili, ma siamo rimasti uniti. È questo che volevamo comunicare attraverso la collezione: non siete soli ad affrontare le difficoltà, l'importante è rialzarsi".