Pogba, altri guai: nuovo problema, slitta ancora l'esordio col Monaco. Cos'è successo

Bisognerà ancora aspettare per il debutto di Paul Pogba con la maglia del Monaco . Il centrocampista francese, che tra infortuni e squalifica non calca i campi da oltre due anni, sembrava finalmente prossimo al suo esordio. Tanto più che (l'ormai ex tecnico) Hutter aveva lasciato intuire come il tanto atteso evento sarebbe potuto esserci il prossimo 18 ottobre, contro l'Angers . Eppure il ritorno in campo dell'ex Juve (di cui nei giorni scorsi ha parlato anche il ct della Francia, Didier Deschamps ) sembrerebbe destinato nuovamente a slittare.

Pogba, rinviato l'esordio col Monaco

Come rivelato da Nice-Matin, infatti, Pogba avrebbe accusato un dolore alla coscia destra durante l'allenamento: dunque dovrà sottoporsi ad accertamenti, ma ad ora sembrerebbe da escludere un suo ritorno in gruppo vista della ripresa del campionato. Sta di fatto che di sicuro il francese debutterà in questa Ligue 1 contro un'altra guida tecnica: ufficiale l'esonero di Huetter, al suo posto in pole position, dopo il no di Terzic, sembra esserci Sebastian Pocognoli (attuale allenatore dell'Unions Saint-Gilloise). Hutter ha guidato per due anni il Monaco, centrando sempre la qualificazione in Champions League: ma l'inizio a singhiozzo in questa stagione, con 13 punti nelle prime 7 gare, ha portato il Monaco ad optare per il cambio di guida tecnica. Intanto Pogba, che è stato inserito nella lista Champions dei monegaschi, potrebbe presto affrontare il suo passato: la Juve.