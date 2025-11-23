Pogba è tornato in campo: il messaggio di Kean per l'ex compagno alla Juve

Dopo un’assenza che sembrava interminabile, Paul Pogba è finalmente tornato a calcare un campo da gioco . Il campione francese ha chiuso un periodo buio durato ben 811 giorni, fatto di incertezza, lavoro silenzioso e speranza. Il rientro è avvenuto al Roazhon Park, lo stadio del Rennes, teatro del match contro il Monaco , club con cui il centrocampista sta ripartendo. L’ingresso in campo all’85’ ha segnato un momento simbolico e profondamente emozionante per lui e per tutti i presenti. Pogba è tornato a sentire sotto i piedi l’erba, il calore del pubblico e l’adrenalina della competizione. Un ritorno che ha riportato entusiasmo non solo in Francia, ma anche tra chi da lontano ha sempre tifato per lui. Una pagina nuova che si apre dopo un capitolo complicato della sua carriera.

Accoglienza da brividi e il messaggio speciale di Kean

L’ingresso di Pogba in campo ha scatenato una reazione immediata sugli spalti: il pubblico del Rennes e quello del Monaco si sono uniti in un lungo e caloroso applauso. I tifosi, indipendentemente dai colori, hanno voluto omaggiarlo con un gesto che andava oltre la semplice sportività. Si è percepita l’empatia nei suoi confronti, la consapevolezza del percorso difficile che ha dovuto affrontare. L’ovazione è stata accompagnata da cori e sorrisi, un clima di festa che ha reso il momento ancor più toccante. Anche dall’Italia non sono mancati messaggi di sostegno: tra i primi, Moise Kean, che dopo la partita contro la Juve ha dedicato una storia social all’amico. L’attaccante ha condiviso sui social una foto di Pogba sul campo, aggiungendo un’emoji commossa e un cuore, a testimonianza di un legame profondo. Un gesto semplice ma significativo, segno dell’affetto che ancora lega i due ex compagni bianconeri. Un ritorno che ha emozionato chiunque abbia incrociato la carriera del centrocampista francese.

Il lungo stop: cosa era accaduto a Pogba

L’ultima apparizione ufficiale di Pogba risaliva al settembre 2023, quando indossò la maglia della Juventus contro l’Empoli in una gara poi vinta 2-0 dai bianconeri. Pochi giorni dopo, arrivò la notizia che avrebbe cambiato il corso della sua stagione: la positività a un controllo antidoping effettuato in seguito al match contro l’Udinese del 20 agosto. Da quel momento iniziò una fase complessa, fatta di sospensioni, attese e verifiche che lo hanno tenuto lontano dal campo per mesi. Il francese si è ritrovato ad affrontare un percorso difficile, tra pressioni mediatiche e incertezze sul futuro. Le sedute individuali e la determinazione non sono mai mancate, nonostante l’assenza di certezze sui tempi di rientro. La vicenda ha rappresentato uno dei momenti più delicati della sua carriera, mettendolo alla prova sul piano mentale oltre che fisico. Dopo un iter lungo e doloroso, Pogba ha potuto finalmente lasciarsi alle spalle quella parentesi. Il suo ritorno non è solo sportivo: è la rinascita di un talento che non ha mai smesso di credere in sé stesso.

