"Pogba, il Monaco vuole la risoluzione". E a chi dice che gioca ancora per soldi replica...la moglie

Il futuro di Paul Pogba è diventata un'incognita. Il centrocampista ex Juve ha un contratto in essere con il Monaco per un'altra stagione, e dunque fino al 30 giugno 2027. Eppure da voci rimbalzate dalla Francia sembrerebbe intenzione del club monegasco quello di cercare una soluzione per chiudere prima l'accordo , soprattutto alla luce dell'ultimo recente infortunio . E a chi sostiene che Pogba continui a giocare solo per soldi risponde direttamente... sua moglie.

Pogba, addio anticipato al Monaco?

A raccontare la situazione di Pogba è il Daily Mail, secondo cui il Monaco avrebbe già avviato i contatti con l'entourage del calciatore al fine di trovare un accordo per la risoluzione consensuale del contratto. Al contempo il francese sarebbe stato proposto a diversi club di MLS. Gli ultimi anni di Pogba sono stati a dir poco complicati: dopo il suo addio alla Juve le cose non sono più state le stesse. Prima l'arrivo in un Manchester United in grande difficoltà, poi il ritorno in bianconero da parametro zero ma con diversi problemi fisici e a seguire la squalifica per doping che lo ha tenuto ai box per diversi mesi. Il Monaco a ridargli fiducia, ma anche nel Principato gli acciacchi l'hanno fatta da padrona: nella scorsa stagione è riuscito a scendere in campo solo 6 volte e per un totale di 115'.

L'ultimo infortunio e le lacrime

Un bottino troppo esiguo e che ha evidentemente spinto il Monaco a cercare l'addio anticipato con il calciatore. ll club del Principato sembra dunque intenzionato a interrompere il rapporto con il centrocampista prima della naturale scadenza dell'accordo: una decisione maturata anche alla luce del recente infortunio rimediato durante un allenamento, che ha costretto il calciatore a lasciare il terreno di gioco in lacrime a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra.

Un nuovo stop che si aggiunge ai precedenti problemi alla caviglia e al polpaccio, che lo avevano già costretto a fermarsi in diverse occasioni nel recente passato. Durante questo precampionato, Pogba aveva giocato solo 45 minuti nella prima amichevole contro il Saint-Priest (vinta dal Monaco per 5-2). Da allora, il francese ha saltato le partite contro Sporting Lisbona, Cercle Brugge, Getafe e Liverpool, a causa di un problema al ginocchio destro.