"Pogba, il Monaco vuole la risoluzione". E a chi dice che gioca ancora per soldi replica...la moglie

Il futuro di Paul Pogba è diventata un'incognita. Il centrocampista ex Juve ha un contratto in essere con il Monaco per un'altra stagione, e dunque fino al 30 giugno 2027. Eppure da voci rimbalzate dalla Francia sembrerebbe intenzione del club monegasco quello di cercare una soluzione per chiudere prima l'accordo, soprattutto alla luce dell'ultimo recente infortunio. E a chi sostiene che Pogba continui a giocare solo per soldi risponde direttamente... sua moglie.
Pogba, addio anticipato al Monaco?
A raccontare la situazione di Pogba è il Daily Mail, secondo cui il Monaco avrebbe già avviato i contatti con l'entourage del calciatore al fine di trovare un accordo per la risoluzione consensuale del contratto. Al contempo il francese sarebbe stato proposto a diversi club di MLS. Gli ultimi anni di Pogba sono stati a dir poco complicati: dopo il suo addio alla Juve le cose non sono più state le stesse. Prima l'arrivo in un Manchester United in grande difficoltà, poi il ritorno in bianconero da parametro zero ma con diversi problemi fisici e a seguire la squalifica per doping che lo ha tenuto ai box per diversi mesi. Il Monaco a ridargli fiducia, ma anche nel Principato gli acciacchi l'hanno fatta da padrona: nella scorsa stagione è riuscito a scendere in campo solo 6 volte e per un totale di 115'.
L'ultimo infortunio e le lacrime
Un bottino troppo esiguo e che ha evidentemente spinto il Monaco a cercare l'addio anticipato con il calciatore. ll club del Principato sembra dunque intenzionato a interrompere il rapporto con il centrocampista prima della naturale scadenza dell'accordo: una decisione maturata anche alla luce del recente infortunio rimediato durante un allenamento, che ha costretto il calciatore a lasciare il terreno di gioco in lacrime a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra.
Un nuovo stop che si aggiunge ai precedenti problemi alla caviglia e al polpaccio, che lo avevano già costretto a fermarsi in diverse occasioni nel recente passato. Durante questo precampionato, Pogba aveva giocato solo 45 minuti nella prima amichevole contro il Saint-Priest (vinta dal Monaco per 5-2). Da allora, il francese ha saltato le partite contro Sporting Lisbona, Cercle Brugge, Getafe e Liverpool, a causa di un problema al ginocchio destro.
"Necessità di soldi? Grazie a Dio..."
In tanti hanno commentato la situazione di Pogba, in molti hanno insinuato voglia ancora giocare a calcio nonostante i tanti problemi fisici solo per questioni economiche. A rispondere ci ha pensato la moglie del calciatore, Zulay, specificando come l'ex Juve non continui assolutamente a giocare per necessità: "A tutti coloro che dicono che Paul dovrebbe ritirarsi o che è tornato a giocare a calcio per i soldi, vorrei chiarire una cosa: solo Dio sa quando si ritirerà. E a coloro che dicono che è tornato per i soldi, credetemi, siamo molto bravi a gestire i soldi, grazie a Dio".
Chi è Zulay, la moglie di Pogba
Maria Zulay Salaues, modella boliviana di 32 anni, ha iniziato la sua relazione con Pogba nel 2017. Due anni più tardi, nel 2019, i due sono convolati a nozze e dalla loro unione sono nati tre figli. Salaues è sempre stata accanto al marito, sostenendolo anche nei momenti più complicati della sua carriera e della sua vita privata. Per questo motivo non sorprende che abbia deciso di intervenire per difendere la professionalità e la reputazione del suo compagno. La modella ha dunque respinto con fermezza l'ipotesi che il campione del mondo del 2018 debba necessariamente tornare a giocare per continuare a percepire guadagni.
La Juve e l'incontro segreto con Conte
Gli ultimi anni sembrano aver fatto dimenticare a molti quanto invece Pogba era riuscito a costruire nella sua prima parte di carriera, ed in particolare alla Juventus. Lo stesso centrocampista solo pochi mesi fa aveva raccontato in un'intervista a Rio Ferdinand come era avvenuto il suo trasferimento dal Manchester United ai bianconeri: "Nel 2011 ho visto il Manchester United perdere malamente contro il Barcellona con Giggs e Carrick a centrocampo, quando io non riuscivo nemmeno a entrare in squadra. La stagione successiva, dopo aver ancora non giocato, ho avuto un incontro segreto con Conte... La Juve a centrocampo aveva gente come Pirlo, Marchisio, Asamoah, Vidal. Lui mi disse 'Pensi di poter giocare qui?'. Io risposi 'Certo'. E lui allora 'Ok!'". E da lì è cominciata la meravigliosa storia di Pogba alla Juventus, condita da perle indimenticabili e da 10 trofei nazionali, nonché da una Champions sfiorata. Ora per lui un difficilissimo finale di carriera, con un grande punto interrogativo su quello che sarà il suo futuro sui campi di calcio.
Il futuro di Paul Pogba è diventata un'incognita. Il centrocampista ex Juve ha un contratto in essere con il Monaco per un'altra stagione, e dunque fino al 30 giugno 2027. Eppure da voci rimbalzate dalla Francia sembrerebbe intenzione del club monegasco quello di cercare una soluzione per chiudere prima l'accordo, soprattutto alla luce dell'ultimo recente infortunio. E a chi sostiene che Pogba continui a giocare solo per soldi risponde direttamente... sua moglie.
Pogba, addio anticipato al Monaco?
A raccontare la situazione di Pogba è il Daily Mail, secondo cui il Monaco avrebbe già avviato i contatti con l'entourage del calciatore al fine di trovare un accordo per la risoluzione consensuale del contratto. Al contempo il francese sarebbe stato proposto a diversi club di MLS. Gli ultimi anni di Pogba sono stati a dir poco complicati: dopo il suo addio alla Juve le cose non sono più state le stesse. Prima l'arrivo in un Manchester United in grande difficoltà, poi il ritorno in bianconero da parametro zero ma con diversi problemi fisici e a seguire la squalifica per doping che lo ha tenuto ai box per diversi mesi. Il Monaco a ridargli fiducia, ma anche nel Principato gli acciacchi l'hanno fatta da padrona: nella scorsa stagione è riuscito a scendere in campo solo 6 volte e per un totale di 115'.
L'ultimo infortunio e le lacrime
Un bottino troppo esiguo e che ha evidentemente spinto il Monaco a cercare l'addio anticipato con il calciatore. ll club del Principato sembra dunque intenzionato a interrompere il rapporto con il centrocampista prima della naturale scadenza dell'accordo: una decisione maturata anche alla luce del recente infortunio rimediato durante un allenamento, che ha costretto il calciatore a lasciare il terreno di gioco in lacrime a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra.
Un nuovo stop che si aggiunge ai precedenti problemi alla caviglia e al polpaccio, che lo avevano già costretto a fermarsi in diverse occasioni nel recente passato. Durante questo precampionato, Pogba aveva giocato solo 45 minuti nella prima amichevole contro il Saint-Priest (vinta dal Monaco per 5-2). Da allora, il francese ha saltato le partite contro Sporting Lisbona, Cercle Brugge, Getafe e Liverpool, a causa di un problema al ginocchio destro.