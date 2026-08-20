Pogba, addio commovente al Monaco: "Posto speciale, sempre grato!". Quale futuro per l'ex Juve?

Paul Pogba saluta il Monaco . Nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità dell'addio , con il club monegasco che ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista francese. Una parentesi breve e poco fortunata, a causa dei tanti acciacchi fisici che hanno minato il percorso dell'ex Juventus in Ligue 1 . Ora è attesa per definire il suo futuro, intanto il giocatore ha salutato il Monaco sui social.

Pogba saluta il Monaco

Un post su Instagram di Pogba, per congedarsi dai francesi: "Grazie, Monaco. Al presidente, allo staff, ai miei compagni e a voi tifosi, grazie per la vostra fiducia e il vostro supporto dal primo all'ultimo giorno. Non è stato il viaggio che avevo immaginato, ma qui è dove ho trovato la strada per tornare in campo, e per questo sarò sempre grato. Monaco sarà sempre un posto speciale per me. Daghe Munegu". Un post ricco di riconoscenza nonostante l'esperienza non sia andata come preventivato.

Gli anni difficili tra United e Juve

Gli ultimi anni di Pogba sono stati a dir poco complicati: dopo il suo addio alla Juve nel 2015 le cose non sono più state le stesse. Prima l'arrivo in un Manchester United in grande difficoltà, poi il ritorno in bianconero da parametro zero ma con diversi problemi fisici e a seguire la squalifica per doping che lo ha tenuto ai box per diversi mesi. Il Monaco a ridargli fiducia, ma anche nel Principato gli acciacchi l'hanno fatta da padrona: nella scorsa stagione è riuscito a scendere in campo solo 6 volte e per un totale di 115'.