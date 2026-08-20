Pogba, addio commovente al Monaco: "Posto speciale, sempre grato!". Quale futuro per l'ex Juve?

Paul Pogba saluta il Monaco. Nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità dell'addio, con il club monegasco che ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista francese. Una parentesi breve e poco fortunata, a causa dei tanti acciacchi fisici che hanno minato il percorso dell'ex Juventus in Ligue 1. Ora è attesa per definire il suo futuro, intanto il giocatore ha salutato il Monaco sui social.
Pogba saluta il Monaco
Un post su Instagram di Pogba, per congedarsi dai francesi: "Grazie, Monaco. Al presidente, allo staff, ai miei compagni e a voi tifosi, grazie per la vostra fiducia e il vostro supporto dal primo all'ultimo giorno. Non è stato il viaggio che avevo immaginato, ma qui è dove ho trovato la strada per tornare in campo, e per questo sarò sempre grato. Monaco sarà sempre un posto speciale per me. Daghe Munegu". Un post ricco di riconoscenza nonostante l'esperienza non sia andata come preventivato.
Gli anni difficili tra United e Juve
Gli ultimi anni di Pogba sono stati a dir poco complicati: dopo il suo addio alla Juve nel 2015 le cose non sono più state le stesse. Prima l'arrivo in un Manchester United in grande difficoltà, poi il ritorno in bianconero da parametro zero ma con diversi problemi fisici e a seguire la squalifica per doping che lo ha tenuto ai box per diversi mesi. Il Monaco a ridargli fiducia, ma anche nel Principato gli acciacchi l'hanno fatta da padrona: nella scorsa stagione è riuscito a scendere in campo solo 6 volte e per un totale di 115'.
L'ultimo infortunio prima dell'addio
Un bottino troppo esiguo e che ha evidentemente spinto il Monaco a cercare l'addio anticipato con il calciatore. ll club del Principato ha voluto interrompere il rapporto con il centrocampista prima della naturale scadenza dell'accordo: una decisione maturata anche alla luce del recente infortunio rimediato durante un allenamento, che ha costretto il calciatore a lasciare il terreno di gioco in lacrime a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra.
Quale futuro adesso?
Un nuovo stop che si era aggiunto ai precedenti problemi alla caviglia e al polpaccio, che lo avevano già costretto a fermarsi in diverse occasioni nel recente passato. Durante il precampionato Pogba aveva giocato solo 45 minuti nella prima amichevole contro il Saint-Priest (vinta dal Monaco per 5-2). Da allora, il francese ha poi saltato le partite contro Sporting Lisbona, Cercle Brugge, Getafe e Liverpool, a causa di un problema al ginocchio destro. A chiudere il cerchio la risoluzione del contratto con il Monaco, e ora l’incognita più grande: cosa farà Pogba nel prossimo futuro?
La difesa della moglie Zulay
Prima dell'ufficialità dell'addio, in tanti hanno commentato la situazione di Pogba, e in molti hanno insinuato voglia ancora giocare a calcio nonostante i tanti problemi fisici solo per questioni economiche. A rispondere ci ha pensato la moglie del calciatore, Zulay, specificando come l'ex Juve non continui assolutamente a giocare per necessità: "A tutti coloro che dicono che Paul dovrebbe ritirarsi o che è tornato a giocare a calcio per i soldi, vorrei chiarire una cosa: solo Dio sa quando si ritirerà. E a coloro che dicono che è tornato per i soldi, credetemi, siamo molto bravi a gestire i soldi, grazie a Dio".
Paul Pogba saluta il Monaco. Nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità dell'addio, con il club monegasco che ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista francese. Una parentesi breve e poco fortunata, a causa dei tanti acciacchi fisici che hanno minato il percorso dell'ex Juventus in Ligue 1. Ora è attesa per definire il suo futuro, intanto il giocatore ha salutato il Monaco sui social.
Pogba saluta il Monaco
Un post su Instagram di Pogba, per congedarsi dai francesi: "Grazie, Monaco. Al presidente, allo staff, ai miei compagni e a voi tifosi, grazie per la vostra fiducia e il vostro supporto dal primo all'ultimo giorno. Non è stato il viaggio che avevo immaginato, ma qui è dove ho trovato la strada per tornare in campo, e per questo sarò sempre grato. Monaco sarà sempre un posto speciale per me. Daghe Munegu". Un post ricco di riconoscenza nonostante l'esperienza non sia andata come preventivato.
Gli anni difficili tra United e Juve
Gli ultimi anni di Pogba sono stati a dir poco complicati: dopo il suo addio alla Juve nel 2015 le cose non sono più state le stesse. Prima l'arrivo in un Manchester United in grande difficoltà, poi il ritorno in bianconero da parametro zero ma con diversi problemi fisici e a seguire la squalifica per doping che lo ha tenuto ai box per diversi mesi. Il Monaco a ridargli fiducia, ma anche nel Principato gli acciacchi l'hanno fatta da padrona: nella scorsa stagione è riuscito a scendere in campo solo 6 volte e per un totale di 115'.