 L’astrotecnico Filipe Luis lancia il Monaco stellare

Kasmirski, chi era costui? Un calciatore polacco della generazione dei Deyna oppure uno scienziato connazionale di Copernico? Nessuno dei due, ma con caratteristiche di entrambi. Parliamo del giovane allenatore del Monaco sorprendente capolista solitario della Ligue 1 . Si chiama Filipe Luís Kasmirski , 41 anni compiuti il mese scorso, brasiliano con passaporto polacco e pure italiano per via degli antenati paterni e materni. Ottimo laterale sinistro rivale di Marcelo nel ruolo di titolare nel Brasile, ha vestito 44 volte la maglia della Seleção verdeoro (trionfo in Coppa America 2019 e Confederations Cup 2013), ha giocato e conquistato allori nazionali e internazionali con Atlético Madrid, Chelsea e Flamengo. Ma è anche un patito – udite udite – di astrofisica nonché appassionato di scacchi. Appese le scarpe al chiodo, nel gennaio di due anni fa ha intrapreso la carriera di allenatore alla guida dell’ Under 17 del Flamengo . Immediata la promozione nell’Under 20 dove ha continuato a mietere successi (subito centrata la Coppa Intercontinentale di categoria) finché, ottobre 2024, ha preso il posto dell’ex ct Tite alla guida della prima squadra “rubro-negra”. E ha portato a casa Coppa Libertadores, campionato brasiliano, Coppa e Supercoppa del Brasile, due campionati carioca, ecc. Un mostro di bravura. Che a luglio s’è meritato l’ingaggio nel Monaco dove ha sottoscritto un biennale.

Il nuovo Monaco di Filipe Luis

Da Rio a Monte-Carlo, tutti sono incantati e parlano in termini entusiastici di “Fil”, considerato un fenomeno delle panchine. I giocatori sono stregati dalle sue parole, dalle sue idee, dai suoi concetti, dal suo “modus operandi”. Continuando così potrebbe essere lanciato verso una carriera strepitosa. Nel Principato ha cancellato in un baleno stagioni oscure con tecnici mediocri che si sono alternati sulle panchina monegasca quali i belgi Pocognoli e Clement o l’austriaco Hütter. I “Rouges et Blancs” hanno finora collezionato 13 punti in 5 partite, 4 vittorie e 1 pari (1-1 a Strasburgo). Il Lione è a -2, il Lille a -3, il Psg addirittura a -7. Il Monaco ha sconfitto 2-0 al “Louis II” il Marsiglia (ora penultimo) e s’è imposto 2-1 in rimonta al Parco dei Principi contro i bi-campioni d’Europa in carica. La squadra gioca un calcio brillante, offensivo, dominante. Una delle “scommesse” del nuovo allenatore è il ventenne attaccante tedesco d’origine congolese Paris Joshua Brunner, cresciuto nel vivaio del Borussia Dortmund: è il capocannoniere del campionato francese a quota 4 gol che lo hanno proiettato nella “Top 100” del Golden Boy 2026.

Filipe Luis: "Adoro il gioco degli scacchi"

Ha imparato molto dai suoi maestri stranieri Simeone, Mourinho e Jorge Jesus, cui ha aggiunto il proprio tocco personale nel gestire lo spogliatoio e la tattica. Il quoziente intellettivo di Filipe Luís è “stellare”. Nel tempo libero ha partecipato a tornei in simultanea di scacchi e messo in imbarazzo con le sue domande “siderali” persino i professori d’un corso di astrofisica... «Adoro il gioco degli scacchi, lo paragono molto al calcio. Bisogna studiare aperture, posizioni, anticipare le mosse degli avversari, diventare padroni del gioco, come dare scacco matto. Idem nel calcio: ci sono tanti “pezzi” e infinite possibilità di muoverli sul campo fino a trovare la soluzione vincente... ».