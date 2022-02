L'Equipe: "Possibile sanzione per Leonardo e Verratti"

Secondo quanto riporta L'Equipe, le dichiarazioni nel post-partita di Nantes-Psg di Leonardo e Verratti non sarebbero passate inosservate al Centro Etico Nazionale della Federcalcio francese. I due potrebbero essere sanzionati I due sono stati i volti visibili nella zona mista della pesante sconfitta del PSG a Nantes. Il centrocampista italiano si è lamentato dell'operato di Mikäel Lesage, così come il ds, che lo ha accusato di non aver espulso Appiah sul fallo che ha portato al rigore sbagliato da Neymar, oltre a non aver segnalato alcuni falli. Nei prossimi giorni si dovrebbe sapere se finalmente riceveranno o meno una sanzione.