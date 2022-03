RMC Sport: "Icardi vuole lasciare il Psg"

Secondo RMC Sport , Mauro Icardi vorrebbe lasciare il Paris Saint-Germain . L'attaccante non è felice a Parigi e il suo entourage non smentirebbe un suo possibile addio a giugno se gli arrivasse un'offerta importante. D'altro canto, anche il Psg vedrebbe di buon occhio una sua cessione, con l'argentino che potrebbe essere uno dei sacrificabili in vista della prossima stagione. Leonardo , Pochettino e Di Maria sarebbero più fuori che dentro il progetto, lo stesso varrebbe per l'ex Inter .

Ha segnato 4 gol in 23 partite quest'anno

In questa stagione, in cui Pochettino lo ha utilizzato col contagocce, Icardi ha segnato 4 gol in 23 partite. In generale, il suo acquisto è da considerare come un grosso fallimento di Leonardo, che lo ha pagato 60 milioni e che ha lasciato andar via Cavani per fargli posto. Il suo valore di mercato sarebbe di 28 milioni, cifra per la quale il Psg sarebbe disposto a darlo via in quanto non farebbe parte dei giocatori su cui la dirigenza qatariota vorrebbe puntare per la prossima annata.