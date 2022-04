Psg, Paredes operato per pubalgia: stagione finita

TORINO - Stagione finita per Leandro Paredes. Il centrocampista del Paris Saint-Germain è stato operato "con successo" a causa di una pubalgia che lo costringerà a star fuori per i prossimi due mesi, di conseguenza la stagione per lui termina qui. Lo rende noto il club francese in un comunicato. Il giocatore argentino era uscito nel corso del primo tempo nella sfida di domenica in campionato con il Lorient. In questa stagione, l'ex Roma e Zenit San Pietroburgo è sceso in campo in 22 ocasioni - comprese tutte le competizioni - e ha segnato un gol.