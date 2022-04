Psg, Sergio Ramos annuncia: "Giocherò per altri 4-5 anni"

Intervistato dall'ex Roma Ludovic Giuly per il programma "Amazon Prime Sport France", il difensore del Psg ha rivelato per quanti anni ancora pensa di poter giocare ad alti livelli: "Futuro? Giocherò per altri quattro o cinque anni ad alto livello, mi sento bene fisicamente. Con il Psg ho ancora due di contratto, ma spere che diventino tre". Lo spagnolo, quest'anno, è stato praticamente sempre fermo ai box a causa dei tanti infortuni, tanto che non è riuscito a giocare neanche un minuto nell'attuale Champions League. Ma ora si sente pronto per scendere nuovamente in campo: "Ora mi sento bene, sono felice e non vedo l'ora di giocare" ha detto l'ex difensore e capitano del Real Madrid.