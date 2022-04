Sky Sports: "Il Psg vuole tenere Messi, ma è disposto a cedere Neymar"

Anche Pochettino potrebbe andarsene

Insieme a lui, i parigini vorrebbero far rimanere anche Mbappé, così da costruire attorno a loro la squadra che punterà a vincere la Champions League del prossimo anno. Neymar, al contrario, pare che sia quello che potrebbe salutare la capitale francese in estate, in quanto la società sarebbe disposto a cederlo durante il mercato estivo. Insieme a lui, potrebbe fare le valigie anche il tecnico Pochettino, con Zidane che parrebbe essere il favorito alla sostituzione, nonostante l'interesse per l'allenatore del Tottenham Antonio Conte.