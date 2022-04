The Telegraph: "Mbappé, Psg ottimista sul rinnovo"

Secondo quanto riportato da The Telegraph, filtrerebbe ottimismo in casa Psg per quel che riguarda il rinnovo del suo fenomeno Kylian Mbappé. Infatti, la riunione che ci sarebbe stata in Qatar tra la società e la madre del francese parrebbe aver avuto esito positivo. Quest'ultima, infatti, vedrebbe di buon occhio l'offerta fattale dalla dirigenza qatariota: contratto di due anni - fino all'estate del 2024 - ma con una clausola rescissoria che si attiverebbe al termine della stagione 2022/23. Inoltre, a novembre inizieranno i Mondiali in Qatar, e per i dirigenti del club della capitale francese è fondamentale che l'ex Monaco partecipi come giocatore del Psg. Poi c'è la questione relativa all'ingaggio: il club parigino si sarebbe detto propenso a pagargli 50 milioni all'anno, una cifra che il Real Madrid - la principale contendente - parrebbe non poter raggiungere.