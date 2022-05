Psg, Mbappé punta a entrare nella storia della Ligue1

Nonostante ancora non abbia reso noto in quale squadra giocherà il prossimo anno, Kylian Mbappé punta a entrare nella storia della Ligue1 : vincere la classifica cannonieri e quella degli assist nella stessa stagione. Nessun giocatore ci è mai riuscito, l'ex Monaco potrebbe diventare il primo di sempre del campionato francese a compiere questa impresa. L'attaccante ha segnato 24 gol e sfornato 15 assist , miglior stagione della sua carriera.

Messi seconda nella classifica degli assist

Tra l'altro, potrebbe vincere per il terzo anno consecutivo la classifica cannonieri. Per quanto riguarda i suoi più diretti inseguitori, ci sono solo due giocatori che potrebbero soffiargli il titolo di capocannoniere o di miglior assistman: per quanto riguarda i gol, Martin Terrier è l'unico che può impensierirlo, essendo al secondo posto con 21 gol segnati. Per gli assist, in seconda piazza c'è Leo Messi con 13 passaggi vincenti.