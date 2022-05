Pochettino: "Donnarumma-Navas? Il club farà ciò che riterrà opportuno"

Mauricio Pochettino, tecnico del Psg, torna a parlare dell'eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid: "Siamo stati più vicini a eliminare il Real rispetto a Chelsea e City, ma gli episodi hanno reso impossibile la nostra qualificazione". Sull'eliminazione della Coppa di Francia: "Siamo stati sconfitti ai rigori, nell'arco della partita eravamo stati superiori". Poi torna a parlare del futuro di Mbappé. Domenica ci sarà la premiazione per quel che riguarda i migliori giocatori della Ligue 1 2021/22 e nemmeno in quell'occasione dovrebbe svelare in quale squadra giocherà il prossimo anno: "Spero che non dica niente perché il resto di noi sarà in Qatar. In ogni caso, ogni volta, spero sia una comunicazione positiva”.