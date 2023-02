Psg costretto al taglio ingaggi: il buco è da 300 milioni!

L’emiro del Paris Saint Germain, Nasser Al-Khelaifi, dopo aver speso a dismisura per assicurarsi tanti campioni alla corte di Parigi, deve fare i conti con il rosso di bilancio. E con le imposizioni dell’Uefa, in passato assai permissiva verso il club, che adesso chiede una riduzione delle spese. Così il Psg è costretto, suo malgrado, a un taglio del 30 per cento del monte ingaggi entro la fine del mercato estivo in base all’accordo sul Fair Play Finanziario dell’Uefa. Il club parigino ha infatti un buco di bilancio di circa 300 milioni. Souvenir del biennio condizionato dalla pandemia, che ha ridotto sensibilmente i ricavi (un problema comune a tutte le società), ma anche della politica di investimento sul futuro, legata al mostruoso rinnovo di Kylian Mbappé nella scorsa annata. L’attaccante francese ha un ingaggio di 94 milioni netti a stagione, inclusa la rata triennale di 60 milioni di premio alla firma.

Psg, quale futuro?

Un salasso che pesa notevolmente alla voce stipendi, visto che già comprende i 30 milioni per Neymar e i 40 per Leo Messi. Troppi per i controllori Uefa del fair-play finanziario. Proprio la riduzione della spesa potrebbe portare almeno una delle stelle del Paris Saint Germain a lasciare il calcio francese in estate, con il nodo Messi non ancora sciolto: il contratto dell’argentino è in scadenza al termine di questa stagione e il campione del mondo, titolo conquistato proprio in casa dell’emiro, non sembra intenzionato ad abbassare le richieste economiche. Club e giocatore stanno discutendo con la disponibilità a trattare. Se Messi rimane, allora il club francese dovrà tagliare su altri fronti e, magari, sfoltire l’ampia rosa che vede nelle sue fila il portiere Navas, pagato 12 milioni lordi a stagione, parcheggiato al Nottingham Forest, o Icardi, tornato protagonista con il Galatasaray, ma con stipendio parigino da 10 milioni.