Psg, insulti omofobi al Marsiglia: scoppia il caso in Francia

I cori omofobi dei tifosi del Paris Saint-Germain che prendono di mira i giocatori del Marsiglia hanno nuovamente rovinato uno dei big match del calcio francese, portando a una richiesta di sanzioni. Olivier Klein, delegato interministeriale per la lotta contro il razzismo, l'antisemitismo e l'anti-Lgbt, ha pubblicato il video incriminato in cui i tifosi del Psg rivolgono insulti omofobici ai rivali del Marsiglia. Klein si è detto "molto scioccato dagli insopportabili cori omofobi sentiti al Parco dei Principi" in un post su X e ha aggiunto che chiederà al Psg e alle autorità della legge calcio francese di introdurre sanzioni. Klein ha inoltre fatto sapere che valuterà un'azione legale.