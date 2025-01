Kvara-Psg: "Per me è un sogno essere qui. So cosa vuole il club"

Kvaratskhelia-Psg e il progetto

L'attaccante esterno ha spiegato: "So cosa vuole raggiungere il club e come funziona con i giocatori. Tantissimi grandissimi giocatori hanno giocato qui ed è in linea con quel che sono io. Non ci ho pensato due volte a cogliere l'opportunità di venire qui". Kvaratskhelia ha aggiunto: "È un onore per me indossare questa maglia. È un sogno giocare per una delle squadre più grandi del mondo e di questo sono tanto orgoglioso. Combatteremo insieme per realizzare i nostri sogni. Sono molto felice". Sui giocatori presenti in rosa: "Conosco Fabian Ruiz perché ho giocato con lui a Napoli. E ho parlato con Donnarumma prima di venire qui a Parigi". A chiudere su Luis Enrique: "Uno dei migliori allenatori del mondo, imparerò molto lavorando con lui e sono felice di essere allenato da lui. Tifosi? Non vedo l'ora di provare grandi emozioni con loro. Li vedrò presto".