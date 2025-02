Bufera Kvara sulla Ligue 1: Lione, reclamo alla federazione contro il Psg!

Prosegue la rivalità, non solo sul campo, tra Lione e Psg. Le due società, infatti, si sono prese di mira per gli ultimi traserimenti del mercato invernale. In particolare Textor, presidente dell'OL, secondo quanto riportato da L'Equipe, ha presentato un reclamo alla federazione frrancese (LFP) sull'acquisto di Kvartskhelia da parte dei parigini a gennaio. Il tutto è stato mandato nella serata di martedì, due giorni dopo la gara disputata domenica e vinta dalla formazione di Luis Enrique per 3-2.