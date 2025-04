Luis Enrique: "Arsenal in Champions? Il Psg vuole vincere tutto e fare la storia"

"Ora l'unica cosa che non dobbiamo fare è pensare che spazzeremo via tutti e che siamo i favoriti.Siamo solo una delle quattro squadre favorite per vincere la Champions. Ma è anche importante essere l'unica squadra fra le semifinaliste dello scorso anno a essersi confermata". Luis Enrique si gode il traguardo raggiunto ma ricorda ai suoi che la strada è ancora lunga: "Ancora non abbiamo fatto nulla, il nostro obiettivo resta fare qualcosa che nessuno è mai riuscito a fare al Psg. Per fare la storia, bisogna vincere tutto ma non mi preoccupano i risultati, mi preoccupa il cammino per arrivare a questi risultati. Dipende da noi, da cosa siamo disposti a dare e sin dalla scorsa stagione la convinzione non manca a questa squadra. Le cose positive sono facili da gestire. Quello che mi è piaciuto più della partita di Birmingham è che ce la siamo vista brutta fra il 45' e il 60-65', poi abbiamo avuto delle occasioni chiare per chiuderla. Quando non possiamo attaccare è perchè l'avversario fa bene le cose. Noi siamo una squadra fatta per lottare e attaccare e sono contento che anche i tifosi se ne siano resi conto".