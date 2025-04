Psg, la Francia coccola Donnarumma: "Può diventare il migliore"

Se il Paris Saint-Germain ha un piede in finale di Champions League lo deve alle grandi prestazioni che sta offrendo Gigio Donnarumma. Il portiere, vessato in passato per qualche errore di troppo, in questa stagione si sta prendendo la scena internazionale a suon di parate strabilianti. Già nel ritorno degli ottavi contro il Liverpool l'estremo difensore aveva tenuto in piedi la sua formazione sventando tutti i tentativi di Salah e compagni. Ma contro l'Arsenal si è superato, guadagnandosi gli applausi di tutta la Francia. Stesso paese che lo aveva duramente criticato in passato, mentre oggi è in corso un'opera di "riabilitazione mediatica".