Donnarumma fa tremare il Psg: dall’euforia Champions al possibile addio

Il futuro di Gigio

Un mese fa il direttore sportivo del Psg, Luis Campos, ha incontrato l’agente di Gigio, Enzo Raiola, per parlare della situazione. I due hanno deciso di rinviare ogni discorso a fine stagione, ma Donnarumma con le sue parole dall’Allianz Arena ha chiaramente fatto capire che non è così scontato il prolungamento. Gigio a Parigi sta bene e non ha fatto pressioni per andare via, però non vorrebbe un rinnovo con cifre al ribasso. Fra parte fissa e bonus arriva a 10 milioni e da lì non vorrebbe discostarsi. Enzo Raiola cinque giorni fa (29 maggio) a “Tuttosport” ha parlato così della situazione: «Abbiamo rimandato tutto (i discorsi sul rinnovo, ndr), forse anche solo per scaramanzia, vista la moltitudine di partite. Non abbiamo nessuna fretta, c’è una buona relazione con la società, Gigio sta bene a Parigi e il contratto scadrà nel 2026».