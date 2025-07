Donnarumma, il caso mercato che agita il Psg: può diventare il nuovo Mbappé

Con la situazione in stallo, diverse big europee hanno cominciato a monitorare con attenzione il dossier Donnarumma . Tra queste c'è l’ Inter , alla ricerca di un erede per il 36enne Yann Sommer. Ma anche la Juventus , sempre come riportato dal quotidiano spagnolo, che ha sempre avuto un debole per il talento di Castellammare di Stabia, osserva la situazione. All’estero, il Manchester City non è rimasto indifferente alle prestazioni del portiere azzurro. Un ritorno in Serie A non è quindi da escludere, e il rischio per il Psg è quello di poterlo perdere a zero nel 2026. In ogni caso il club parigini vuole cautelarsi per il futuro.

Nel caso in cui non si raggiungesse un accordo per il prolungamento, il Psg ha già identificato un possibile sostituto in Lucas Chevalier, giovane portiere del Lilla. Il 22enne francese rappresenterebbe un investimento per il futuro, ma non ha ancora l’esperienza internazionale di Donnarumma. Tuttavia, la priorità della società rimane quella di trattenere l’ex Milan, che a Parigi ha trovato stabilità e rendimento. Ma la dirigenza parigina non vuole farsi trovare impreparata e, sotto traccia, continua a lavorare a un piano B, nel caso il rinnovo dovesse definitivamente naufragare.

Il Psg di fronte a un bivio: rinnovo o cessione?

Con il tempo che stringe e l’interesse di altri club sempre più concreto, il Psg si trova ora davanti a un bivio. O riuscirà a blindare Donnarumma con un contratto all’altezza, oppure sarà costretto a prendere in considerazione una cessione magari già in questa sessione di mercato. Lasciare partire un protagonista della Champions senza contropartite economiche sarebbe un altro duro colpo dopo l'addio di Mbappé. Per evitare una nuova grana gestionale, la dirigenza deve decidere in fretta: trovare un’intesa o voltare pagina, cercando un nuovo numero uno per il dopo-Gigio. Al momento, però, la situazione sembra propendere per la soluzione del rinnovo anche le parole di Donnarumma prima del Mondiale per Club lasciano pensare più a questo, ma le logiche del mercato si sa spesso possono regalare sorprese.

