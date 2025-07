"Chi è meglio tra te e Yamal?": Doué risponde sui social e manda un messaggio a Lamine

Una stagione da incorniciare quella di Désiré Doué, esterno offensivo classe 2005 del Paris Saint-Germain. Il talento francese, sotto la guida di Luis Enrique, ha vissuto un’annata da protagonista, contribuendo in modo decisivo ai successi del club parigino. Dal trionfo in Ligue 1 fino alla conquista della Champions League - culminata con una netta vittoria sull’Inter - Doué si è imposto come uno dei giovani più promettenti del panorama calcistico europeo. Anche se il Psg si è dovuto arrendere al Chelsea nella finale del Mondiale per Club, la squadra ha comunque messo in mostra un gruppo di giovani di altissimo livello. Tra questi, proprio Doué ha attirato l’attenzione anche fuori dal campo, grazie a una dichiarazione ironica che ha acceso il confronto con un altro astro nascente: Lamine Yamal del Barcellona.