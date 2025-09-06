Dembélé va ko, Psg furioso! E Luis Enrique si spacca la clavicola...

Non c’è pace per il Paris Saint-Germain , che nelle ultime ore si trova al centro di un doppio fronte di emergenza. Dopo le dichiarazioni infuocate del presidente Nasser Al-Khelaifi nei confronti della Juventus per il caso legato a Kolo Muani , il club parigino è ora impegnato a gestire due situazioni delicate: l'infortunio di Ousmane Dembelé , riportato durante un match della nazionale francese, e quello del tecnico Luis Enrique , vittima di una brutta caduta in bicicletta. Due episodi distinti ma accomunati da un filo rosso di tensione e preoccupazione. Il Psg appare come un vero e proprio fiume in piena, pronto a puntare il dito contro chi, secondo il club, avrebbe gestito in modo inadeguato situazioni che ora mettono a rischio equilibri tecnici e atletici.

Dembelé ko: scoppia il caso tra Psg e Francia

Il nuovo infortunio di Ousmane Dembelé durante Ucraina-Francia ha acceso la miccia tra il Paris Saint-Germain e la Federazione francese. L’esterno offensivo, entrato nella ripresa, è stato costretto a lasciare il campo nei minuti finali per un fastidio alla coscia destra. Una scelta, quella del suo impiego, che il club parigino contesta con forza: secondo lo staff medico del Psg, il calciatore non avrebbe dovuto nemmeno prendere parte alla trasferta internazionale, considerando che appena una settimana fa aveva già accusato un problema muscolare alla coscia sinistra nella sfida di Ligue 1 contro il Tolosa. Il malcontento è palpabile a Parigi, dove si accusa lo staff di Didier Deschamps di non aver ascoltato le segnalazioni del club. Dembelé, 28 anni, si sottoporrà nelle prossime ore a una risonanza magnetica per valutare l'entità del guaio muscolare che tiene in apprensione tutto l’ambiente parigino.

Luis Enrique costretto a operarsi

Non bastava l’infortunio di Dembelé. Il Psg è stato colpito anche da un imprevisto che ha coinvolto direttamente l’allenatore Luis Enrique. Il tecnico spagnolo ha riportato la frattura della clavicola a seguito di una caduta in bicicletta. L’incidente è avvenuto nei giorni scorsi e ha richiesto l’immediato trasporto del tecnico al pronto soccorso, dove è stato poi sottoposto agli accertamenti del caso. In un comunicato ufficiale, il Paris Saint-Germain ha confermato che Luis Enrique sarà operato nei prossimi giorni, manifestando la propria vicinanza all’allenatore: "Il club desidera esprimere il suo pieno sostegno a Luis Enrique e augurargli una pronta guarigione", si legge nella nota diffusa dal club. Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del tecnico sono attesi nelle prossime ore, mentre lo staff lavora per garantire continuità e serenità al gruppo in un momento già complicato.