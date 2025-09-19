Ulivieri e Gregucci, quei match dalla tribuna: Luis Enrique non ha inventato nulla

«A me è capitato una volta, ma in verità fu per scaramanzia». Renzo Ulivieri ricorda così quando accadde anche a lui, di scegliere di allenare la sua squadra dalla tribuna. Erano i tempi del Modena in Serie B, inizio anni ’90: «Venivo da una squalifica di alcune giornate dopo una partita con il Foggia - racconta il presidente dell’assoallenatori - e in queste gare la squadra aveva ottenu