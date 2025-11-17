Mbappè-Psg, guerra infinita: danno economico senza precedenti, richieste cifre mostruose

Non è ancora finita. La partita tra il Psg e Kylian Mbappé continua e la posta in palio è altissima, visto che si parla di centinaia di milioni in ballo. Secondo quanto riportato da L'Equipe, nel corso di un'udienza davanti al tribunale del lavoro di Parigi, il club ha avanzato una richiesta di risarcimento di circa 240 milioni nei confronti del giocatore, reo, secondo i legali dei campioni di Francia, di aver arrecato un danno economico alla società, quando nel 2023 rifiutò il trasferimento all'Al-Hilal che aveva offerto 300 milioni di euro. La richiesta del Psg è una risposta ai 260 milioni richiesti dall'attaccante del Real Madrid per la situazione contrattuale e per i presunti danni morali arrecati.