Mbappé-Psg, la sentenza del tribunale del lavoro di Parigi: il club condannato a pagare 61 milioni

Le reazioni e le prossime mosse

All’uscita dal tribunale, gli avvocati di Mbappé, Frédérique Cassereau e Delphine Verheyden, hanno spiegato, come riportato da L’Équipe: "Il club ha dichiarato di non voler pagare perché era in attesa di una decisione del tribunale del lavoro. Tale decisione è ora in vigore. Inoltre, il tribunale ha ordinato l’esecuzione provvisoria, il che significa che il PSG deve pagare immediatamente. Il calcio non è una zona senza legge". In una nota ufficiale, i legali del giocatore hanno ribadito che "gli impegni presi devono essere onorati" e che Mbappé "ha rispettato scrupolosamente i suoi obblighi sportivi e contrattuali per sette anni, fino all’ultimo giorno", cercando di evitare il contenzioso e chiedendo il pagamento di stipendi e bonus maturati in oltre diciotto mesi. Il Paris Saint Germain ha annunciato che pubblicherà un comunicato nel corso della giornata. Il club non ha ancora deciso se presentare ricorso contro la sentenza.