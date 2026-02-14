Crollo Psg a Rennes, lo sfogo di Dembélé e la risposta netta di Luis Enrique: "Non permetterò..."

La pesante sconfitta per 3-1 contro il Rennes ha lasciato scorie profonde nello spogliatoio del Psg . Il passo falso in campionato ha riacceso interrogativi sull’atteggiamento della squadra, proprio nel momento in cui ci si aspettava solidità e continuità. A far discutere, più del risultato, sono state le dichiarazioni rilasciate a caldo da Ousmane Dembélé . Le sue parole hanno acceso un dibattito interno sulla mentalità del gruppo e sulla gestione dei momenti difficili. L’intervento dell’allenatore ha poi contribuito ad alimentare il confronto mediatico. In poche ore, la delusione per il ko si è trasformata in un caso che coinvolge leadership e responsabilità.

Dembélé richiama il gruppo: “Serve pensare al club”

Ousmane Dembélé non ha nascosto il proprio malumore dopo la sconfitta, puntando l’attenzione sull’atteggiamento collettivo. L’esterno offensivo ha parlato con tono diretto, sottolineando come l’individualismo rischi di compromettere gli obiettivi stagionali. “Se ognuno giocasse per sé stesso in campo, questo non funzionerà e non vinceremo i titoli che vogliamo”, ha dichiarato senza giri di parole. Un messaggio chiaro, rivolto a tutto lo spogliatoio, per ribadire l’importanza dello spirito di squadra. Dembélé ha poi richiamato l’esempio della passata stagione, quando – a suo dire – l’unità aveva fatto la differenza. “La scorsa stagione abbiamo messo al primo posto il club, lo stemma, il Paris Saint Germain prima di pensare a noi stessi”. Secondo il Pallone d’Oro, quella mentalità va ritrovata al più presto. Ha insistito sulla necessità di mostrare maggiore fame agonistica, soprattutto nelle gare più delicate. “Dobbiamo recuperare questo atteggiamento, soprattutto in questo tipo di partite”. E ha concluso ribadendo la missione del club: “Siamo al Paris Saint Germain per vincere le partite”.

La replica di Luis Enrique: “Nessuno è sopra il club”

La risposta dell’allenatore non si è fatta attendere. Luis Enrique ha scelto di ridimensionare pubblicamente le dichiarazioni del suo giocatore, invitando a non ingigantire le parole pronunciate a caldo. Con fermezza ha chiarito la sua posizione: “Non permetterò a nessun giocatore di credersi più importante del club. Né io, né il direttore sportivo, né il presidente, né il club”. Il tecnico ha spiegato che certe esternazioni sono spesso figlie dell’emotività del momento. “Queste dichiarazioni non valgono nulla. Sono frutto della rabbia dopo una partita, e credo che questo sia chiaro. Non abbiamo nulla da perdere”. Ha poi ribadito il concetto con decisione, quasi a voler chiudere la questione. “Le dichiarazioni dei giocatori dopo la partita non valgono nulla. Assolutamente nulla”. E ha aggiunto: “Nemmeno quelle degli allenatori, ma quelle dei giocatori non valgono nulla”. Infine, ha posto un punto definitivo sulla vicenda: “Non risponderò a nessuna domanda né a nessuna risposta di nessun giocatore”. La chiosa è stata netta: “Non permetterò mai a nessun giocatore di mettersi al di sopra del club. Che sia chiaro. Sono io il responsabile della squadra”.