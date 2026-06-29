Diomande vicinissimo al Psg, Liverpool battuto: cifre record per la nuova stella mondiale

Una nuova stellina al PSG : Yan Diomande è molto vicino a vestire la maglia dei vincitori in carica della Champions League . Dopo una stagione incredibile col Lipsia , il classe 2006 sta incantando anche al Mondiale. Per questo diversi top club europei hanno deciso di far follie per acquistarlo. I tedeschi hanno provato a resistere quanto più possibile, ma alla fine la volontà dell'ivoriano di essere ceduto sembra aver avuto la meglio. Il Lipsia potrà "consolarsi" con un incasso record .

Diomande verso il PSG

La Costa d'Avorio vola, grazie anche al talento di Yan Diomande. Gli ivoriani hanno chiuso il Gruppo E al secondo posto e domani giocheranno i sedicesimi contro la Norvegia di Haaland. Intanto, sembra delinearsi il futuro del diciannovenne. Il testa a testa tra PSG e Liverpool vede adesso i francesi vicini a tagliare il traguardo. Come riportano i media francesi, infatti, decisiva è stata la volontà del classe 2006, che ha spinto per trasferirsi in Ligue 1 e vestire la maglia dei due volti campioni in Champions League.

Diomande e il PSG avrebbero già trovato l'accordo per un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2031. Adesso la società di Nasser Al Khelaifi sta lavorando per trovare l'accordo con il Lipsia. Nelle settimane passate, i tedeschi hanno rifiutato 100 milioni di euro messi sul tavolo dal Liverpool. Secondo quanto riportato da RMC Sport, la cifra finale per convincere il Lipsia potrebbe essere vicina ai 130 milioni di euro. Il classe 2006 prenderebbe il posto di Gonçalo Ramos che passerà al Milan e Randal Kolo Muani, a un passo dal ritorno alla Juventus.

Cifra record

I 130 milioni di euro sarebbero una cifra record per il Lipsia e per la Bundesliga. Se dovesse essere confermata, la cessione di Yan Diomande diventerebbe la più onorosa nella storia del campionato tedesco, superando (di poco) quella di Florian Wirtz al Liverpool.

Per quanto riguarda il PSG, potrebbe essere il terzo acquisto più costoso della storia parigina. Soltanto per Neymar Junior e Kylian Mbappé il PSG aveva speso di più. Non male, comunque, per il diciannovenne che sarebbe in ottima compagnia. In questa stagione, il classe 2006 ha giocato 26 partite tra Bundesliga e DFB Pokal, segnando 13 reti e fornendo 10 assist. Nelle tre partite giocate ai Mondiali, Diomande ha fornito un assist nell'ultima gara giocata contro Curacao.