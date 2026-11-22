Le paure della vigilia sono diventate realtà. Désiré Doué ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Lo ha comunicato ufficialmente il Paris Saint-Germain dopo la risonanza magnetica di domenica mattina. Il talento francese si è fatto male sabato sera nella trasferta di Nizza, valida per l'11ª giornata di Ligue 1, che i parigini hanno vinto 3-2. Si prospetta uno stop di diversi mesi. Doué era stato uno dei protagonisti del primo tempo. Dopo il vantaggio del Nizza firmato da Amoura, il PSG aveva ribaltato il risultato con Mayulu e con lo stesso Doué. Al 44', mentre tentava un dribbling, il francese si è girato in modo innaturale sul ginocchio destro ed è crollato a terra. Ha capito subito che si trattava di un infortunio serio ed è uscito in barella, in lacrime, sostituito da Ferran Torres. Mentre lasciava il campo, anche i giocatori del Nizza hanno chiesto al pubblico di applaudirlo, in un bel gesto di sportività.