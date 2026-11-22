Doue, rottura del crociato e stagione finita: tegola pesantissima per il Psg
Le paure della vigilia sono diventate realtà. Désiré Doué ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Lo ha comunicato ufficialmente il Paris Saint-Germain dopo la risonanza magnetica di domenica mattina. Il talento francese si è fatto male sabato sera nella trasferta di Nizza, valida per l'11ª giornata di Ligue 1, che i parigini hanno vinto 3-2. Si prospetta uno stop di diversi mesi. Doué era stato uno dei protagonisti del primo tempo. Dopo il vantaggio del Nizza firmato da Amoura, il PSG aveva ribaltato il risultato con Mayulu e con lo stesso Doué. Al 44', mentre tentava un dribbling, il francese si è girato in modo innaturale sul ginocchio destro ed è crollato a terra. Ha capito subito che si trattava di un infortunio serio ed è uscito in barella, in lacrime, sostituito da Ferran Torres. Mentre lasciava il campo, anche i giocatori del Nizza hanno chiesto al pubblico di applaudirlo, in un bel gesto di sportività.
Psg in emergenza
Già a fine partita Luis Enrique aveva parlato di un infortunio grave, in attesa degli esami. La risonanza ha chiarito tutto e il club ha annunciato che Doué sarà operato entro la fine di novembre. Solo dopo l'intervento si potranno stabilire con precisione i tempi di recupero, che per questo tipo di lesione richiedono di solito diversi mesi.
La sua stagione è finita. Per il PSG è un colpo durissimo. L'assenza di Doué si aggiunge a quella di Khvicha Kvaratskhelia, fermo per lo stesso infortunio, la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro. Luis Enrique perde così due dei suoi esterni più talentuosi e ha molte meno soluzioni in attacco.
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