Van Dijk non pensa a Ronaldo: "Pallone d'Oro? Messi il migliore"

MADRID - Migliore della Premier League, migliore della finale contro il Tottenham e leader di una squadra laureatosi campione d'Europa: Virgil Van Dijk ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei difensori centrali più forti in circolazione. Con la conquista della Champions League, infatti, il passo verso il Pallone d'oro è breve, ma Van Dijk non si monta la testa ed ammette con sincerità: "Credo che Messi sia il migliore giocatore al mondo, quindi credo che se lo meriti lui. Però, se per qualsiasi motivo dovesse succedere... Comunque insisto, il migliore è Messi". Ciò che è evidente, già da adesso, sarà le presenza del centrale olandese del Liverpool nei primi posti della speciale classifica in questione.