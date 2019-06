Manchester City, Guardiola sicuro: "Sono nel posto migliore per allenare"

MANCHESTER (Inghilterra) - Direttamente dal profilo Twitter ufficiale del Manchester City, il tecnico Pep Guardiola sembra chiudere definitivamente la porta a qualsiasi ipotesi di addio e lo fa con una dichiarazione d'amore come poche: "Penso che non ci sia posto migliore nel mondo per fare questo mestiere come l'Inghilterra. Posso fare un paragone con Spagna e Germania. Non sono stato in altri Paesi che potrebbero essere simili. Se dovessi andare in Italia, sarebbe simile alla Spagna, ma non c'è posto migliore. In altri posti i tifosi fischiano se non vinci, qui il tifo non viene mai meno. Io ho una maglia blu, sono uno di voi".

"Quando sei in Premier capisci perché pensano tutti sia il campionato più duro" “In questo momento siamo uno dei gruppi più felici al mondo, è incredibile quello che abbiamo fatto. È stato uno dei risultati più importanti della mia carriera, specialmente per come è arrivato. Prima che arrivassi la gente diceva sempre che la Premier League è il campionato più difficile e quando sei qui capisci perchè. C’è un calendario fittissimo, gli avversari sono di grandissima qualità, è un torneo molto fisico, bisogna giocare in condizioni meteo particolari”.