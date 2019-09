Premier, il West Ham sorprende il Manchester United

LONDRA (Inghilterra) - Brutto stop per il Manchester United, che resta così fermo a quota 8 punti dopo sei giornate di Premier League. Vittoria che profuma di alta classifica (11 pt.) per il West Ham di Ogbonna e Felipe Anderson, col brasiliano ex Lazio autore dell'assist dell'1-0 (rete di Yarmolenko al 44'). I Red Devils, privi di Pogba, ai box per un infortunio, faticano terribilmente soprattutto in zona gol, rendendosi pericolosi solo con un tiro dalla distanza di Matic. Gli Hammers, invece, giocano chiusi e ripartono costantemente, affacciandosi dalle parti di De Gea con Pereira e Noble, prologo alla rete dell'attaccante ucraino in chiusura di primo tempo. Solskjaer tenta nella ripresa di dare una scossa ai suoi inserendo Lingard, Fred e Gomes, senza tuttavia riuscire a sortire gli effetti sperati: ci prova McTominay, Anderson risponde immediatamente (prima di far spazio a Wilshere), quindi Mata e James dalla distanza, ma latitano in zona offensiva trame di gioco volte a creare superiorità numerica ed occasioni pericolose. Così, all'84', cala il sipario sul match del London Stadium col perfetto calcio di punizione di Cresswell. Al Selhurst Park, invece, il Crystal Palace batte 1-0 il Wolverhampton grazie all'autogol di Dendoncker al 46'.