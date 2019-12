Premier: l'Everton batte 3-1 il Chelsea, ma Kean resta 90' in panchina

LIVERPOOL (Inghilterra) - Con l'ex juventino Moise Kean lasciato ancora una volta 90' in panchina da Duncan Ferguson, l'Everton conquista tre punti fondamentali in ottica salvezza nell'anticipo della 16ª giornata di Premier League. A farne le spese è il Chelsea di Lampard, privo (per scelta tecnica) degli oriundi Jorginho ed Emerson Palmieri, che cade 3-1 al Goodison Park di Liverpool. I Toffees passano in vantaggio dopo appena 5' grazie al preciso colpo di testa di Richarlison (obiettivo della Lazio nell'estate 2017) e raddoppiano con una nuova fiammata in apertura di ripresa (49'), conclusa dal tap-in di Calvert-Lewin. La risposta immediata dei Blues (52') porta la firma di Kovacic (97 presenze ed 8 gol con l'Inter tra il 2013 ed il 2015) e dà il là ad un forcing che non produce gli effetti sperati, anzi: all'84', è ancora Calvert-Lewin a chiudere definitamente i giochi.

