Premier, Kean entra al 70' ed esce all'89'! Bene City e Tottenham

MANCHESTER (Inghilterra) - In casa Everton tiene banco il "caso Kean": gettato nella mischia da Duncan Ferguson al 70' del match giocato all'Old Trafford con il Manchester United e pareggiato 1-1 (Greenwood al 77' ha risposto all'autogol di Lindelof al 36'), è stato sostituito appena 19' più tardi "per scelta tecnica", come sottolineato dallo stesso allenatore scozzese nel post-gara: "Non è stato a causa della sua prestazione di Kean, avevo solo bisogno di fare una sostituzione per perdere un po' di tempo. Questo è tutto. Dato che ho tanti attaccanti in panchina, ho solo deciso di fare quel cambio. Non è stato nulla di personale nei suoi confronti, davvero". Solo panchina per Cutrone e l'ex Lazio Neto nella sconfitta interna del Wolverhampton contro il Tottenham: vantaggio ospite firmato da Lucas all'8', pareggio di Traoré al 67' e gol-vittoria di Vertonghen in pieno recupero (91'). Mourinho "vede" ora il quarto posto, distante soli tre punti ed occupato dal Chelsea a quota 29. Chiude il quadro il Manchester City che s'impone 3-0 all'Emirates Stadium di Londra contro l'Arsenal grazie alla doppietta di De Bruyne (2' e 40') ed alla rete di Sterling (15'). Non è andata meglio all'altro ex juventino Cancelo, lasciato anch'egli in panchina per 90' da Pep Guardiola.

Manchester United-Everton 1-1, tabellino e statistiche

Wolverhampton-Tottenham 1-2, tabellino e statistiche

Arsenal-Manchester United 0-3, tabellino e statistiche

La classifica di Premier League