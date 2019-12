Everton, Ancelotti vince ancora: 2-1 a Newcastle. Kean torna titolare

NEWCASTLE (INGHILTERRA) - Secondo successo consecutivo per l'Everton di Carlo Ancelotti: il 2-1 rifilato al Newcastle al St. James' Park spedisce i Toffees a -5 dalla zona Europa. L'ex tecnico del Napoli rilancia Moise Kean nell'undici titolare e, dopo aver rischiato sull'occasione sciupata da Hayden, esulta al 13' sulla zampata di Calvert-Lewin, favorito da un rimpallo. Michael Kean sfiora il raddoppio in apertura di ripresa, poi al 56' i Magpies trovano il pari con Schaar, abile a sfruttare la sponda di Carroll. Al 61', Carletto richiama accanto a sé l'attaccante italo-ivoriano, e per assistere alla rete decisiva, ancora a firma di Calvert-Lewin (ottimo l'assist di Richarlison, ex obiettivo della Lazio nell'estate 2017) deve attendere soli 3'. Paura nel finale, col Var che non concede un calcio di rigore richiesto a gran voce dai padroni di casa. Il tecnico di Reggiolo festeggia così la seconda vittoria in appena 48 ore.

Ad aprire il 20° turno del campionato arriva la vittoria casalinga del Brighton che piega il Bounremouth 2-0: decisivi i gol di Jahanbakhsh al 3' e il raddoppio di Mooy a dieci dal termine. Successo interno anche per il Watford che resta in 10, sull'1-0, a mezz'ora dalla fine per l'espulsione di Mariappa, ma rifila un netto 3-0 all'Aston Villa. A segno Deeney con una doppietta e Sarr. 1-1 tra Southampton e Crystal Palace che si consuma tutto nella ripresa: vantaggio di Tomkins, al 50', per gli ospiti e pareggio di Ings al 74'.