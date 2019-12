Il Liverpool vince ancora: Mané punisce il Wolverhampton, Klopp non si ferma

LIVERPOOL - Nonostante qualche rischio, vince ancora il Liverpool e Klopp resta a +13 sul Leicester secondo. Vittoria di misura contro il Wolverhampton, basta il gol di Mané (inizialmente annullato, poi convalidato dal Var) per ottenere i tre punti e continuare a volare in campionato.

Il tabellino di Liverpool-Wolverhampton

I risultati di Premier League

Liverpool-Wolverhampton 1-0

Trame in velocità, ritmi da Liverpool e la squadra di Klopp schiaccia da subito le linee del Wolverhampton. Salah prima e Firmino poi (pericolosissimo il colpo di testa del brasiliano che sfiora il palo) mettono paura agli ospiti ma rimandano l'appuntamento con il gol. Al 42' la giocata vincente la trova Mané: sfrutta la sponda di Lallana e infila l'1-0 che in un primo momento viene annullato per un fallo di mano, poi il Var convalida. Quasi allo scadere del primo tempo, l'ex Lazio Pedro Neto pareggia ma ancora il Var interviene e annulla per un fuorigioco millimetrico. La ripresa continua ad essere dominata dal Liverpool che però non trova la rete della sicurezza, tenendo in vita il Woverhapton. Alla fine, senza correre grossi rischi, Klopp vince ancora e vola a 55 punti in classifica.