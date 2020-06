Il Chelsea come il Liverpool, tutti in ginocchio per George Floyd

Il Chelsea come il Liverpool, l'omaggio a George Floyd si allarga e invade simbolicamente i campi di allenamento della Premier League. Tutti in ginocchio, fermi, imitando la posizione dei 'Black Lives Matter' per rendere giustizia all'afroamericano ucciso da un agente di polizia bianco, che ha tenuto il suo ginocchio premuto sul collo di Floyd per più di otto minuti, uccidendolo. Il mondo del calcio e non solo non resta a guardare e si fa sentire. Lo scatto del Chelsea, pubblicato sui social, si aggiunge ai tanti messaggi di solidarietà. L'immagine è stata ritwittata anche dal giocatore Ruben Loftus-Cheek, corredata dalla frase: "Quando è troppo è troppo. Siamo umani, tutti. E insieme siamo più forti".

