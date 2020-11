Southampton fermato dai Wolves, Hodgson ko contro il Burnley

TORINO - Si ferma la corsa del Southampton verso la vetta dopo tre successi consecutivi: i Saints, che puntavano al sorpasso su Chelsea e Leicester al terzo posto, sono fermati sull'1-1 dal Wolverhampton, nel lunedì della nona giornata di Premier League. Vince invece il Burnley, che piega 1-0 il Crystal Palace nell'altro incontro odierno.

Pari tra Wolverhampton e Southampton

Premier League, risultati e classifica

Al Molineux Stadium il primo tempo tra Wolverhampton e Southampton si chiude senza reti, pur con un predominio territoriale da parte del Saints che sbloccano l’incontro nel secondo tempo. Al 58’ è il veterano Walcott a superare Rui Patricio con un destro preciso, su passaggio di Adams. I padroni di casa reagiscono acciuffando il meritato pareggio al 75’: Jimenez colpisce il palo con un diagonale rasoterra e il nuovo entrato Pedro Neto, ex meteora della Lazio, appoggia in rete con perfetto tempismo. Il match si chiude sull'1-1.

Wolverhampton-Southampton 1-1, tabellino e statistiche

Prima vittoria del Burnley contro Hodgson

Nell’altra partita di oggi il Burnley supera per 1-0 il Crystal Palace del 73enne Roy Hodgson. Al Turf Moor la rete della vittoria porta la firma del neozelandese Wood, con un bel destro, all’8’. Primo successo stagionale in Premier League per il Burnley, che sale al quartultimo posto, fuori dalla zona retrocessione. Il Crystal Palace resta a metà classifica, a quota 13 punti.

Burnley-Crystal Palace 1-0, tabellino e statistiche