Manchester United, ecco Ronaldo: colloquio e allenamento

Cristiano Ronaldo è a Manchester. I Red Devils hanno pubblicato sui propri canali social le foto dell’incontro a Carrington (sede del centro sportivo della squadra) tra il campione portoghese e il tecnico Solskjaer: “Guardate chi è arrivato”. Jeans e felpa nera per l’ex juventino, già a colloquio con ‘Ole’: il debutto inizialmente previsto per sabato nella gara contro il Newcastle potrebbe essere rimandato a causa delle normative Covid-19 vigenti in Inghilterra. Lui intanto è pronto a essere ancora una volta…CR7: nei giorni scorsi la conferma dell’iconico numero ‘tolto’ a Cavani.