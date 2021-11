Ranieri furioso, Ian Wright attacca: "Pignolo, ti inventi scuse"

Il fatto: il Watford mette fuori la palla ma l'Arsenal non la restituisce. Gli uomini di Arteta tengono il possesso, proseguono e vanno a segnare con un uomo della squadra di Ranieri finito a terra poco prima della conclusione vincente in porta di Rowe. Un po' come successo in Lazio-Inter con Dimarco giù mentre Felipe Anderson va in gol. Questo doppio episodio scatena la rabbia del tecnico italiano: "Noi avevamo messo palla fuori prima e ci aspettavamo che l'Arsenal ce la restituisse. Il mio rapporto con Arteta è buono ma gli ho detto che non c'è stato rispetto", ha spiegato nel post match, vinto dai Gunners 1-0 grazie proprio a quella rete discussa.