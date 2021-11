Da Icardi a Zidane e Ramos: quando le mogli snobbano la Premier

All'asta del calciomercato non sono soltanto ingaggi da paura e prestigiosità dei club a farla da padrone. Spesso anche i legami famigliari incidono sulle scelte dei giocatori, condizionati dalle preferenze di fidanzate e moglie. E nonostante sia conosciuta come "il campionato più bello del mondo", è lunga la lista dei calciatori che hanno snobbato la Premier League solo per colpa della compagna. Da Zinedine Zidane a Mauro Icardi, ecco i più incredibili colpi di fantamercato che non si sono mai verificati.

Premier, le wags che hanno fatto saltare i super colpi di mercato Thomas Muller al Manchester United? Un trasferimento impossibile, almeno secondo la moglie dell'attaccante tedesco che nel 2015 rifiutò 84 milioni di sterline dal club inglese a causa di Lisa. Parola di Louis Van Gaal. Se non fosse stato per le moglie, il Bayern Monaco avrebbe perso anche un'altra stella: Robert Lewandowski, obiettivo primario del Psg nel 2017 prima che arrivassero Neymar e Mbappé. Chi ha invece optato per Parigi è stata Pilar Rubio, presentatrice tv e moglie di Sergio Ramos, che proprio durante l'ultima sessione di mercato ha fatto le valigie da Madrid, rifiutando il Manchester United.