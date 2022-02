City, calciatori ubriachi. Guardiola ironizza: "Verranno multati, dovevano invitarmi"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Notte di festa e alcol per alcuni giocatori del Manchester City dopo il 4-1 al Fulham in FA Cup nel quarto turno. I Citizens, dopo essere passati in svantaggio al 4' (di Fabio Carvalho il gol dei Cottagers), si sono sbarazzati dell'avversario grazie alle reti di Gundogan, Stones e Mahrez (doppietta). Al termine della sfida, proprio l'ex Leicester, Kyle Walker e Jack Grealish si sono concessi una serata libera all'insegna del divertimento. Beccati all'esterno di un pub, nel video postato sui social e diventato subito virale, si nota l'ex Aston Villa un po' alticcio che, sorretto da un amico, si vede negare l'ingresso in un locale. Sulla vicenda è intervenuto anche il tecnico del Manchester City Pep Guardiola, che ha utilizzato l'arma dell'ironia.

Guardiola: "Verranno multati perché..."

L'ex Barcellona sa quando utilizzare il bastone e quando la carota. Alcuni mesi fa, infatti, non aveva esitato, affiancato dal club, a punire i suoi giocatori (tra questi lo stesso Grealish e Foden) che avevano violato i regolamenti anti-Covid. In questo caso, però, ha deciso di scherzare su quanto avvenuto: "Sono molto arrabbiato, certo...ma perché non mi hanno invitato e non mi è per nulla piaciuto - replica il tecnico -. Spero che la prossima volta lo facciano. Il video non mostra cosa sia esattamente successo, ma non hanno violato le regole e stanno bene, saranno multati soltanto perché non mi hanno invitato". Tornando serio, poi, Guardiola ha spiegato che ormai i calciatori "dovrebbero sapere come comportarsi nell'era dei social", ma ha anche difeso i suoi: "In questo caso credo che non siano stati trattati bene, ingiustamente".