Il West Ham punisce Zouma: messo fuori rosa e multa record

LONDRA (Inghilterra) - Kurt Zouma, dopo i fischi ricevuti dai suoi stessi tifosi nella sfida contro il Watford e gli insulti sui social, è stato sospeso dal West Ham e ha ricevuto una multa di circa 300 mila euro, mentre resta in attesa dell'esito dell'inchiesta che è stata aperta dalla polizia per via del video in cui è protagonista di maltrattamenti al suo gatto. Oggi la dirigenza degli Hammers ha deciso di sospendere il difensore 27enne, multandolo con la cifra record di 250mila sterline (circa 300mila euro). Ma in ogni caso i guai per il calciatore francese, acquistato la scorsa estate dal Chelsea per una cifra vicina ai 35 milioni, non sono finiti qui: infatti, la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals ha preso in affido temporaneo i due gatti del calciatore con l'assenso delle autorità. Le scuse pubbliche che il difensore aveva presentato si sono rivelate inutili e non hanno convinto molti osservatori tra i quali la leggenda del calcio inglese Gary Lineker, opinionista per conto della BBC, che si è detto "sbalordito e inorridito" per aver visto il francese scendere in campo ieri contro il Watford. Su Zouma è ora in corso un'indagine da parte della polizia dell'Essex, la zona orientale di Londra dove il calciatore risiede. Intanto uno degli sponsor della società londinese, Experience Kissimmee, ha confermato l'ipotesi di interrompere anticipatamente gli accordi presi. Nel frattempo, chi ha preso una decisione ferma e definitiva è stata l'Adidas, che attraverso un comunicato ufficiale ha annunciato di aver rescisso il contratto di partnership con il giocatore: "Abbiamo concluso le nostre indagini e possiamo confermare che Kurt Zouma non è più un atleta sotto contratto con l'Adidas", si legge nella nota.