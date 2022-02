Il Tottenham di Conte ko con il Southampton. Vince il Manchester City

Undicesimo risultato utile consecutivo tra campionato e coppa per il Manchester City che batte 2-0 il Brentford. Grazie a questo successo l'undici di Guardiola sale a quota 60 punti in classifica e blinda la prima posizione. Quinto ko di fila, invece, per gli ospiti che restano a +6 dalla zona retrocessione. Al 39' Rasmussen atterra Sterling in area di rigore. Dal dischetto si presenta Mahrez che spiazza Raya e sigla il gol dell'1-0. Al 69' disimpegno errato dell'estremo difensore del Brentford. Sterling sbaglia ma sulla ribattuta si avventa De Bruyne che firma il definitivo 2-0. Secondo ko di fila per il Tottenham di Conte che viene battuto, 3-2, dal Southampton. Gli Spurs passano in vantaggio al 18' grazie a un autogol di Bednarek ma al 23' gli ospiti pareggiano con Broja. Al 60' entra Bentancur e dieci minuti dopo Son firma il nuovo vantaggio del Tottenham. Kulusevski prende il posto di Lucas Moura ma tra l'80' e l'82' arriva la clamorosa rimonta dei Saints che trovano prima il 2-2 con un colpo di testa di Elyounoussi e poi il 3-2 con Che Adams. Al terzo minuto di recupero Bergwijn sigla il pari ma la rete viene annullata per posizione irregolare dell'olandese.