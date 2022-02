Zouma scaricato anche dalla Francia. Deschamps: "Immagini scioccanti"

Piove sul bagnato per Kurt Zouma. Il difensore ex Chelsea è finito al centro delle polemiche per il video mentre maltratta i propri gatti prendendoli a schiaffi e calci. Immagini vergognose e inaccettabili che hanno costretto il West Ham, suo attuale club, a prendere dei seri provvedimenti. Il difensore ha chiesto scusa per quanto accaduto, ma gli Hammers hanno voluto condannare quei gesti con una pena esemplare: sospensione dall'attività e multa record da 300mila euro . Il classe '94 è stato anche scaricando dall'Adidas e ora rischia di perdere anche la nazionale.

Deschamps sul video di Zouma

Il Ct della Francia Didier Deschamps, ai microfoni di France 3, ha infatti commentato così le immagini: "Sono rimasto molto sorpreso da Kurt. È qualcosa di inammissibile, intollerabile, una crudeltà senza nome. Queste immagini sono scioccanti e insopportabili. Ma non sono un pubblico ministero, devo selezionare i giocatori in base a criteri diversi. Quando un giocatore sbaglia, non lo si convoca per un po' di tempo. Non cambierò il mio modo di agire".