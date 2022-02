Kulusevski: "Non so cosa non è andato con Allegri. La Premier è un altro sport"

LONDRA (Inghilterra) - Dejan Kulusevski, che nel mercato di gennaio ha lasciato la Juve per trasferirsi al Tottenham di Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Cosa non ha funzionato con Allegri? Non lo so, sono sincero. A volte il calcio è così. Ho trovato un po' meno spazi e non sono riuscito a essere me o a dimostrare quello che è nelle mie corde. La vita continua, ci sono sempre alti e bassi".