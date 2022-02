Daily Star: "Ronaldo ha deciso: «Se resta Rangnick lascio lo United»

MANCHESTER (Inghilterra) - Cristiano Ronaldo starebbe pianificando dei colloqui con il suo agente Jorge Mendes per decidere se il suo futuro sarà ancora al Manchester United. A riportare la notizia è il "Daily Star", che spiega come l'asso portoghese sia rimasto deluso dal suo ritorno a Old Trafford e sia deciso a valutare tutte le opzioni a fine stagione. Addio compreso. Ronaldo dovrebbe incontrare Mendes quando tornerà in Portogallo a marzo, per giocare la difficile sfida di qualificazione ai Mondiali contro la Turchia. Secondo il quotidiano inglese, l'ex Juve e Real Madrid starebbe tirando le somme sul suo possibile futuro a Manchester in attesa di scoprire chi sarà l'allenatore a partire dalla prossima stagione, visto e considerato il rapporto non proprio idilliaco con il manager ad interim Ralf Rangnick.