United, Rangnick bacchetta Ronaldo: "Dovrebbe segnare di più"

MANCHESTER (REGNO UNITO) - Il tecnico del Manchester United, Ralf Rangnick, si è presentato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Southampton e non ha perso occasione per bacchettare Cristiano Ronaldo: "Dovrebbe segnare più gol ovviamente perchè stiamo creando occasioni ma non ha segnato abbastanza. Non è solo un problema di Ronaldo, succede anche agli altri giocatori. Non stiamo segnando abbastanza. Se guardi tutte le occasioni che abbiamo creato, dobbiamo migliorare nelle prossime settimane". Periodo di annebbiamento, dunque, per il lusitano a secco da cinque gare consecutive, non accadeva dal 2013.