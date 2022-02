Ronaldo ancora a secco: solo un pari per lo United. Poker del City

MANCHESTER (REGNO UNITO) - Il Manchester United non riesce a reagire dopo il pareggio in casa del Burnley. I Red Devils, infatti, vengono fermati sull'1-1 dal Southampton di Hasenhuttl. L'undici di Rangnick aggancia momentaneamente il West Ham al quarto posto ma il solo punto raccolto non consente di prendere le distanze da Arsenal e Tottenham. Cristiano Ronaldo ritrova la maglia da titolare e sfiora il gol al 7'. L'ex Juve salta Forster e conclude ma Perraud riesce a salvare sulla linea. Lo United la sblocca al 21' con un tocco a porta sguarnita di Sancho su assist di Rashford. I Saints rispondono al 34' con un tiro dal limite di Armstrong che termina fuori di poco. Sei minuti dopo ancora il numero 17 del Southampton protagonista con una conclusione volante ma De Gea riesce ad opporsi. In chiusura di primo tempo assist di Ronaldo per il 2-0 di Pogba ma la rete viene annullata per una posizione irregolare del lusitano. Al 48' il Southampton trova il gol del pari con una conclusione di Che Adams che bacia il palo prima di infilarsi in rete. Al 57' Maguire, in mischia, va vicino alla rete del nuovo vantaggio dello United ma l'ex Leicester spara addosso a Forster. Quattro minuti dopo altre due belle parate del portiere dei Saints prima su Ronaldo e poi su Dalot. Al 73' viene annullato un gol per fuorigioco all'ex attaccante della Juve che aveva battuto Forster di testa. In pieno recupero Forster salva il risultato con un miracolo su un colpo di testa di Maguire.